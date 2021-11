పరస్పరం తన్నుకుంటూ రైతున్న కంట కన్నీళ్లు తెప్పిస్తారా.?ఇది దేశానికే అరిష్టమన్న టీ టీడిపి.!

Telangana

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు కేంద్రం ధాన్యం కొనడం లేదని చెప్పే బదులు ఢిల్లీ వెళ్లి ఎందుకు నిలదీయలేక పోతున్నారని తెలంగాణ తెలుగుదేశం పార్టీ ఉపాధ్యక్షురాలు కాట్రగడ్డ ప్రసూన సూటిగా ప్రశ్నించారు. ప్రభుత్వాన్ని నడిపించాల్సిన అధికార పార్టీ నేతలే ధర్నాలు, దీక్షలు చేస్తుంటే రైతన్న గోడు ఎవరికి చెప్పుకోవాలని ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. కేంద్రం ప్రభుత్వంతో సమస్య పరిష్కారం చేయించే సామర్థ్యం లేకపోతే రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని పార్టీలని కలుపుకొని ఢిల్లీ వెళ్లి కేంద్రం మెడలు వంచుదామని సూచించారు. ప్రభుత్వ పెద్దగా ముఖ్యమంత్రికి ఎంత బాద్యత ఉందో, ప్రతిపక్ష పార్టీలుగా రైతుల పైన తమకూ అంతే బాద్యత ఉందని ప్రసూన పేర్కొన్నారు.

Telangana Telugudesam party vice-president Katragadda Prasuna directly questioned why Telangana Chief Minister Chandrasekhar Rao could not go to Delhi instead of saying that the Center was not buying grain.