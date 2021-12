బీజేపీ బట్టేబాజ్ మాటలు నమ్మొద్దు.!తెలంగాణను కేసీఆర్ దేశంలో అగ్ర రాష్ట్రంగా నిలిపారన్న కవిత.!

Telangana

oi-Harikrishna

నిజామాబాద్/హైదరాబాద్ : కేవలం రాజకీయాల కోసం మాట్లాడే వారికి కాకుండా ప్రజల కోసం బాధ్యతతో పనిచేసే నాయకులకే మద్దతుగా నిలవాలని ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత తెలంగాణ శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చారు. బాల్కొండ నియోజకవర్గం భీమ్ గల్ మండల కేంద్రంలో జరిగిన వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత పాల్గొన్నారు. దాదాపు 30 కోట్ల రూపాయలతో భీమ్ గల్ పట్టణంలో ప్రభుత్వం అనేక అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభించింది. మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డితో కలిసి 18 అభివృద్ధి పనులకు ఎమ్మెల్సీ కవిత శంకుస్థాపనలు చేశారు.

English summary

MLC Kalvakuntla Kavitha called on the Telangana Cadre to stand in support of leaders who work responsibly for the people and not just those who speak for politics. mlc Kavitha participated in various development programs held at the Bhimgal Mandal Center in Balkonda constituency.