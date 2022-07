అధికారులు కొడితే తిరగబడండి; ఆదివాసీలకు ఎమ్మెల్యే సీతక్క పిలుపు, అటవీఅధికారుల దాడులపై కన్నెర్ర!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ములుగు ఎమ్మెల్యే సీతక్క ఆదివాసీలపై అటవీశాఖ అధికారులు జరుపుతున్న దాడులపై కన్నీరు పెట్టుకున్నారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఆదివాసీ గిరిజన గ్రామాలలో పర్యటిస్తున్న ఎమ్మెల్యే సీతక్క పోడు భూములు సమస్యలు పరిష్కరించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. కోయ పోచ గూడెంలో ఆదివాసి మహిళలు జైలు జీవితం అనుభవించారు అని ఎమ్మెల్యే సీతక్క ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

English summary

Seethakka fires on the attacks of the forest officials on the Adivasis in Koya Pocha Gudem, saying that they should turn back and attack if the officers beat them.