డాక్టర్లు దేవుళ్ళు కాదు,వారికీ వ్యక్తిగత జీవితం ఉంటుంది.!అర్ధం చేసుకోవాలన్న ప్రభుత్వ వైద్యుల సంఘం.!

హైదరాబాద్ : తెలంగాణలోని వైద్యులపై పత్రికలలో వివిధ రకాల వార్తలు రావడం ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయని, ఒకవేళ ఆ వార్తలు నిజమైతే వాటిని ఖండిస్తున్నట్లు తెలంగాణ ప్రభుత్వ వైద్యుల సంఘం డిహెచ్ విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు డాక్టర్ లాలూ ప్రసాద్ రాథోడ్, రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, రాష్ట్ర సెక్రటరీ జనరల్ డాక్టర్ దీన్ దయాల్, రాష్ట్ర కోశాధికారి డాక్టర్ ప్రశాంత్ పేర్కొన్నారు. సోమవారం కొన్ని పత్రికలలో వైద్యులకు జియో ట్యాగింగ్ పెట్టనున్నట్లు, జిపిఎస్ మిషిన్లు అమర్చనున్నట్లు ప్రభుత్వం నుంచి ఉత్తర్వులు రానున్నట్లు ప్రచారం జరిగిందని, ఈ వార్త చూసి షాక్ కు గురైనట్టు వారు తెలిపారు.

English summary

Members of the Government Doctors' Association said that there was a rumor that there would be orders from the government to install geo-tagging and GPS machines for doctors, and they were shocked to see this news.