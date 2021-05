రవాణా సౌకర్యంలేక ఏ ఒక్కరి ప్రాణం పోవొద్దు.!ఉచితంగా 13 ఆంబులెన్సులను ఏర్పాటు చేస్తానన్న జగ్గారెడ్డి.!

Telangana

oi-Harikrishna

సంగారెడ్డి/హైదరాబాద్ : ఆక్సీజన్, రవాణా సౌకర్యం లేక ఏ ఒక్కరూ ప్రాణాలు పోగొట్టుకోవడానికి వీల్లేదని సంగారెడ్డి ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి స్పష్టం చేసారు. గత వారం హైదరాబాద్ లో కరోనా బాదితుల కోసం మూడు ఆంబులెన్సులను సిద్దం చేసిన జగ్గారెడ్డి తన నియోజకవర్గం సంగారెడ్డిలో కరోనా బాదితులకు తనవంతు సాయం అందిస్తున్నారు. ఆక్సీజన్ కోరతతో అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడం చూసిన జగ్గారెడ్డి సొంత ఖర్చులతో 50 ఆక్సీజన్ సిలిండర్లను వివిధ ఆసుపత్రులకు సనఫరా చేసారు.

English summary

Jaggareddy assured the people of the Sangareddy constituency that another 13 ambulances would be set up soon for the health of the people.