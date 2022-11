ఆలయాల్లో ఈ హుండీలు.. నేరుగా స్కాన్ చేసి కానుకలు.. ఇదికదా డిజిటల్ ఇండియా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రస్తుతం దేశంలో డిజిటల్ చెల్లింపులు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. బయటకు వెళితే నగదును తీసుకు వెళ్తున్న వారి సంఖ్య బాగా తగ్గింది. ఏటీఎం కార్డులు, ఫోన్ పే, గూగుల్ పే వంటి వనరుల ద్వారా చెల్లింపులు చకచకా జరిగిపోతున్నాయి. ఇంత వరకు బాగానే ఉన్నా గుడికి వెళితే హుండీలో డబ్బులు వేయడానికి ప్రస్తుతం జేబులు తడుముకోవాల్సిన వస్తుంది. డిజిటల్ చెల్లింపులు పెరిగిపోయిన తర్వాత జేబులో డబ్బులు పెట్టుకుని తిరగడం గణనీయంగా తగ్గడంతో ఆలయాలకు వెళ్లి హుండీలో డబ్బులు వేయాలంటే ఆలోచించవలసి వస్తుంది. ఇక ఈ నేపథ్యంలో ఆలయాలలోనూ ఈ హుండీల విధానాన్ని అమలులోకి తీసుకు వస్తున్నట్టు అనేక ఆలయాలలో ప్రస్తుతం ఏర్పాటుచేసిన డిజిటల్ చెల్లింపుల విధానంతో తెలుస్తుంది.

English summary

A digital payment system is being implemented in Telangana temples to pay God's gifts. In many temples QR code is installed and E- hundis are being installed. Devotees coming to temples say this is Digital India