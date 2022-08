Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మారుతున్న రాజకీయ పరిణామాల నేపధ్యంలో ముందస్తు ఎన్నికలపై ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. మునుగోడు ఉప ఎన్నికల కంటే ముందుగా మొత్తం అసెంబ్లీని రద్దు చేసి ముందస్తు ఎన్నికలకు వెళితే ఎలా ఉంటుంది అన్న చర్చ టిఆర్ఎస్ పార్టీలో ఆసక్తికరంగా మారింది.

English summary

There is a debate going on in TRS as to whether it will be better if we go to early elections or if we go to munugodu by-elections. In the context of the latest political developments, fear with bjp in trs circles.