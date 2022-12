ఈడీ చేతికి ఎమ్మెల్యేల ఎర కేసు.. టెన్షన్ పడుతున్న పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి.. ఎందుకంటే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి కి చెందిన ఫామ్ హౌస్ లో గులాబీ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారం ఆసక్తికర మలుపులు తిరుగుతుంది. ఈ కేసును ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని సిట్ దర్యాప్తుకు విచారణకు ఆదేశించిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం, సిట్ దర్యాప్తు లో కీలక ముందడుగు వేయలేకపోయింది. కానీ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారంలో ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్ రంగంలోకి దిగడం ముందు ముందు ఈ కేసులో కీలక మలుపులు చోటు చేసుకుంటాయి అన్నదానికి కారణంగా మారింది. అంతేకాదు కొనుగోలు వ్యవహారంలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలను కూడా టెన్షన్ పడేలా చేస్తుంది.

English summary

ED entry in MLAs poaching case cearted fear to MLA pilot rohith reddy. today and tomorrow ED is going to inquiry the accused nandakumar. Rohith reddy tension about his business dealings and financial transactions with nandakumar.