బీజేపీలోకి త్వరలో చేరికల ప్రళయం: మిషన్ తెలంగాణా మొదలైందన్న ఈటల రాజేందర్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ దూకుడు చూపిస్తుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంపై ఫోకస్ చేస్తున్న బీజేపీ ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజల మద్దతు కూడగట్టడం కోసం, వచ్చే ఎన్నికలలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దించడం కోసం మిషన్ తెలంగాణను ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేస్తూ బిజెపి వ్యూహాత్మకంగా ముందుకు వెళుతుంది.

English summary

Etala Rajender stated that there will soon be a huge influx of BJP in Telangana state, seniors from Congress party and many MLAs from BRS are looking towards BJP. He added that Mission Telangana has started.