టీఆర్ఎస్ లో కేసీఆర్ భజన చేసే వారికే స్థానం; ఉద్యమకారులకు చోటు లేదు: ఈటల రాజేందర్ సెన్సేషన్

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, టిఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ పై మాజీ మంత్రి, బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికల తరువాత రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అనేక జిల్లాల్లో పర్యటిస్తున్న ఈటల రాజేందర్ తనదైన శైలిలో కెసిఆర్ పై విరుచుకుపడుతున్నారు. కేసీఆర్ టార్గెట్ గా ప్రజా క్షేత్రంలో దూకుడుగా ముందుకు వెళుతున్నారు. ఇక తాజాగా నేడు పాల్వంచలో పర్యటిస్తున్న ఈటల రాజేందర్ కెసిఆర్ పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Huzurabad BJP MLA Etela Rajender made shocking comments that there is no place for activists in the TRS and only for bhajans. Speaking in Palvancha Telangana Nagar, he expressed anger over the CM KCR.