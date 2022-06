అత్యాచారాల విశ్వనగరం.. కేసీఆర్ కు ఒక్కక్షణం కూడా సీఎంగా ఉండే అర్హతలేదు: ఈటల రాజేందర్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రజల ధన, మాన, ప్రాణాలను రక్షించలేని కేసీఆర్ కు ఒక్క క్షణం కూడా సీఎంగా ఉండే అర్హత లేదని బిజెపి ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ విమర్శలు గుప్పించారు. రాష్ట్రంలో వరుసగా వెలుగు చూస్తున్న లైంగిక వేధింపుల ఘటనలపై స్పందించిన ఈటల రాజేందర్ విశ్వ నగరం అని చెప్పుకునే హైదరాబాదులో దేశంలోనే ఎక్కడా లేనన్ని సీసీ కెమెరాలు పెట్టి , ప్రతి ఏరియాను కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ద్వారా వాచ్ చేస్తున్నామని గొప్పలు చెప్పుకునే పోలీస్ వ్యవస్థ ఉన్న చోట ఇలాంటి అత్యాచారాలు జరగడం బాధాకరమని ఈటల రాజేందర్ అభిప్రాయపడ్డారు.

English summary

Etela Rajender said that the cosmopolitan city of rapes was abusive and that the government was not taking action despite a series of rapes and that KCR did not deserve to be the CM even for a moment.