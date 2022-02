కేసీఆర్ ప్రధాని అవుతావా? ముందు వీఆర్ఏల సమస్య పరిష్కరించు: ఈటల రాజేందర్ చురకలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వీఆర్ఏ ల పరిస్థితి దారుణంగా తయారైంది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 22 వేల మంది గ్రామ రెవెన్యూ సహాయకులు సేవలు అందిస్తున్నారు. ఏళ్ల తరబడి ప్రమోషన్లు, ఇంక్రిమెంట్లు లేకపోవడంతో వారి పరిస్థితి మరింత దయనీయంగా మారుతోంది. ఈ క్రమంలో వీఆర్వో ల వ్యవస్థను తెలంగాణ ప్రభుత్వం రద్దు చేయడంతో తమ భవిష్యత్తు ఏమవుతుందో అన్న ఆందోళనలో వీఆర్ఏలు ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా వీఆర్ఏలు తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలని పే స్కేల్ జీవోను వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆందోళన బాట పట్టారు.

English summary

BJP MLA Etela Rajender has targeted KCR to solve the problems of VRAs before KCR dreams on Prime Minister. Etela Rajender, who took part in the VRA's Maha Dharna, was incensed that the Revenue Department has lost the priority in the KCR regime.