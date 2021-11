ఓటు హక్కే పదునైన అస్త్రం.!18 సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వామ్యం కావాలన్న సీఈసీ.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : కొత్త ఓటర్లకు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు భారత ఎన్నికల సంఘం అవకాశం కల్పిస్తోంది. తొలిసారి ఓటు వేసి ప్రజా స్వామ్యంలో రాజ్యంలో ఓ వినూత్న అనుభవానికి శ్రీకారం చుట్టాలనుకున్న యువతకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం అవకాశం కల్పిస్తోంది. 18సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న యవతీ యువకులకు ఓటు హక్కును పదునైన అస్త్రంగా మలుచుకుని రాజకీయాల్లో సమూల మార్పులకు నాంది పలికే అద్బుతమై అవకాశాన్ని యువతకు అందిస్తోంది ఎన్నికల సంఘం. అందుకు సంబందించిన వివరాలను ఒకాసారి చూద్దాం.

English summary

The District Election Officer, GHMC Commissioner urged the people to register to vote for everyone who turns 18 by January 1, 2022. The Election Commission of India has released the Special Voter List Amendment 2022.