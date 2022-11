ఫామ్ హౌజ్ ఫైల్స్ కుట్రదారుడు కేసీఆరే.. సిట్ విచారణపై డీకే అరుణ లాజికల్ ప్రశ్నలు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని అధికార టిఆర్ఎస్ కు, బీజేపీకి మధ్య ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం కొనసాగుతుంది. తాజాగా ఈ వ్యవహారంపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ ను విచారణ జరపడానికి ఏర్పాటు చేసింది. అయితే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ పై తమకు ఏమాత్రం నమ్మకం లేదని బిజెపి జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు డీకే అరుణ వెల్లడించారు.

English summary

DK Aruna raised a logical question about the SIT inquiry asking how can SIT do a proper investigation while KCR is the conspirator of the Farm House files.