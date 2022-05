ముదురుతున్న పసుపు బోర్డ్ వ్యవహారం.!తిగబడుతున్న జనం.!ఎంపీ అరవింద్ కు తప్పని తిప్పలు.!

Telangana

oi-Harikrishna

నిజామాబాద్/హైదరాబాద్: నిజామాబాద్ బీజేపి ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ కు పసుపు బోర్డ్ ఏర్పాటు సమస్య తీవ్రంగా పరణమించినట్టు తెలుస్తోంది. పసుపు బోర్డ్ అంశంలో ప్రజలు నిలదీసే పరిస్థితులు నెకొన్నాయి. అధికారిక కార్యక్రమాల కోసం ఎంపీ హోదాలో ఎక్కడికి వెళ్లినా అక్కడ ప్రజలు అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. బాల్కొండ నియోజకవర్గం వేల్పూర్ మండలం కుకునూర్ గ్రామ పర్యటనకి వెళ్తున్న బీజేపి ఎంపీ అరవింద్ ని అడ్డుకోవడానికి వేల్పూర్ క్రాస్ రోడ్ వద్ద బాల్కొండ నియోజకవర్గ రైతులు నిరసన చేపట్టారు.

English summary

Nizamabad BJP MP Dharmapuri Arvind seems to have taken the issue of setting up a yellow board seriously. The yellow board issue has left people in a state of disarray.