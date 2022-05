రైతుల మరణమృదంగం.!కేసీఆర్ కు కనిపించవా.?చావు కేకలు వినిపించవా.?నిలదీసిన షర్మిళ.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు పై వైఎస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ అధ్యక్షురాలు వైయస్ షర్మిళ మరోసారి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. పంజాబ్ రైతుల చావులు మాత్రమే దొర చంద్రశేఖర్ రావు కి కనబడతాయా.?తెలంగాణ రైతుల చావులు దొర కంటికి కనిపించవా.?చావు కేకలు వినిపించవా అని నిలదీసారు షర్మిళ. పది రోజులుగా ధాన్యాన్ని కొనుగోలు కేంద్రాల్లో పోసి రైతులు అల్లాడుతున్నారని, ధాన్యాన్ని కొంటారో కొనరో తెలియక కుప్పల వద్దే రైతుల గుండెలు ఆగిపోతున్నాయని షర్మిళ ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. ఆరుగాలం పండించిన పంట వర్షానికి నీటి పాలవ్వకముందే కొనాలన్నా సోయి కూడా లేదని ముఖ్యమంత్రిపై షర్మిళ ధ్వజమెత్తారు.

English summary

YSSR Telangana party president YS Sharmila has once again expressed anger over Telangana CM Chandrasekhar Rao. Can only Chandrasekhar Rao see the deaths of Punjab farmers? Can the deaths of Telangana farmers be seen by the aristocracy? Can the cries of death be heard? Sharmila asked.