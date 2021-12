తెలంగాణలో రైతుల మరణమృదంగం.!మృత్యుక్రీడలను మోదీ,కేసీఆర్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారన్న జగ్గారెడ్డి.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ వస్తే సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయని అనుకున్నాం కానీ పరిస్ధితులు మరింత దిగజారిపోతాయని అనుకోలేదని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే తూర్పు జగ్గారెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజకీయంగా ఎలాంటి ప్రయోజనం లేకున్నా తెలంగాణ ప్రజల మనోభావాలు గుర్తించి, తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలను గౌరవించి ఆనాడు శ్రీమతి సోనియా గాంధీ తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రాన్ని ప్రకటించిందని జగ్గారెడ్డి స్పష్టం చేసారు. తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా అవతరించి

ఏడున్నరేళ్లు గడిచినా ఎక్కడి సమస్యలు అక్కడే పేరుకుపోయాయని జగ్గారెడ్డి విచారం వ్యక్తం చేసారు.

English summary

Jaggareddy questioned whether Prime Minister Modi and Chief Minister Chandrasekhar Rao should sit down and resolve the issue and create a climate of war in Telangana and make the state's peasantry disoriented.