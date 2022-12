తెలంగాణాలో రైతుల కల్లాల పంచాయితీ: నేడు మహాధర్నాలు; బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ బీజేపీ: తప్పెవరిది?

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ గా మారిన రైతుల కల్లాల పంచాయతీ ఏమిటి? అసలు కేంద్రం ఆ నిధులను తిరిగి ఇవ్వమని ఎందుకు కోరింది? కల్లాలను నిర్మించిన డబ్బులను తిరిగి ఇవ్వడానికి ససేమిరా అంటున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆందోళన బాట పట్టి ఏం చేయబోతోంది? వంటి అనేక అంశాలపై ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది.

English summary

In Telangana, the battle between BRS and BJP continues with the farmers' storage platform ( kallam) Panchayat. BRS attacking Center with Mahadharnas today. there is a debate about who is at fault.