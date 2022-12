తల్లికి నిద్రమాత్రలిచ్చి కూతురిపై రెండేళ్లుగా తండ్రి అత్యాచారం; బయటకు వచ్చిందిలా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

సమాజంలో రోజు రోజుకి మానవ సంబంధాలు పతనావస్థకు చేరుకుంటున్నాయి. బిడ్డలను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకోవాల్సిన తండ్రులు కామాంధులుగా మారి పశువుల్లా కన్నబిడ్డల జీవితాలను ఛిద్రం చేస్తున్న ఘటనలు సభ్య సమాజాన్ని సిగ్గుతో తలదించుకునేలా చేస్తున్నాయి. తాజాగా అటువంటి దారుణ ఘటన కాప్రాలో వెలుగులోకి వచ్చింది.

English summary

The incident of a father raping his daughter for two years after giving sleeping pills to the mother in Capra has recently come to light with the awareness program of She Teams. A case was registered against the father and the police arrested him.