కేసీఆర్ అవినీతిపై పోరాటం.!ప్రజాస్వామిక తెలంగాణ లక్ష్యం.!భాగస్వాములు కావాలని ఎన్నారైలకు బీజేపి పిలుపు.!

Telangana

హైదరాబాద్ : ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు పాలనలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు తల్లడిల్లిపోతున్నారని, యువకుల బలిదానాలతో సాధించుకున్న తెలంగాణ అథో:గతి పాలవుతోందని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, ఎంపీ బండి సంజయ్ కుమార్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వందలాది మంది బలిదానాలతో సాధించుకున్న తెలంగాణ ఇందుకోసమేనా అన్ని ప్రశ్నించారు. చంద్రశేఖర్ రావు అవినీతి-నియంత-కుటుంబ పాలనను అంతమొందించి బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో ప్రజాస్వామిక తెలంగాణ నిర్మాణమే లక్ష్యంగా యుద్దం చేస్తున్నామని, బీజేపీ చేపడుతున్న ఈ మహోద్యమంలో ప్రవాస భారతీయులంతా భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు.

English summary

"We are waging a war aimed at ending the corruption-dictator-family rule of Chandrasekhar Rao and building a democratic Telangana under the auspices of the BJP," Bandi Sanjay said, calling on all expatriate Indians to take part in the BJP's initiative.