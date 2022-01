ఏపీలో పోరాటం.!తెలంగాణలో ఇరకాటం.!ప్రశ్నించే గొంతుకలకు ఏమైంది.?సంఘాలన్నీ చచ్చుబడ్డాయా.?

Telangana

హైదరాబాద్ : తెలంగాణలో ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ సంఘాలైనా, ప్రజా సంఘాలైనా సందర్భోచితంగా స్పందించే గుణం కలిగి ఉంటాయి. డిమాండ్ల కోసం గొంతెత్తుతాయి. హక్కులు సాధించుకుంటాయని ఒకప్పుడు ప్రజల్లో బలమైన నమ్మకం ఉండేది. కానీ ప్రస్తుతం ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ సంఘాల నాయకుల పుణ్యమా అని పరిస్థితి మారింది. ప్రభుత్వం ముందు కనీసం పల్లెత్తు మాట అనడానికి కూడా ఎవరూ ముందుకు రావడం లేదు. ఏలిన వారి కంటపడటం ఎందుకులే అని, ఏమీ పట్టనట్టు వ్యవహరిస్తున్నారు. సంఘాలు పెట్టి, సభ్యుల్ని చేర్చుకుని, అందలం ఎక్కిన లీడర్లు, పాలకులకు దగ్గరై పనులు చక్కబెట్టుకునే పనిలో బిజీగా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో ఏ ఉపాధ్యాయుడిని కదిలించినా, ఏ ఉద్యోగిని పలకరించినా ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

The employees of Telangana impressed the whole country with the strike of all the people. But what can we do now? There is a situation where it is doubtful. Trade union leaders, desperate for self-interest or nominees, are pushing pools at the feet of rulers. Employee benefits are being held hostage.