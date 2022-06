భాగ్యనగరం సిగ్గుపడేలా.. ఆ వీడియోలతో బెదిరిస్తూ.. మరో బాలికపై ఐదుగురు గ్యాంగ్ రేప్‌

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్ మహానగరంలో సభ్య సమాజం సిగ్గుపడేలా వరుస షాకింగ్ అత్యాచార ఉదంతాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇటీవల కాలంలో బాలికలపై వేధింపులు, అత్యాచారాలు జరగడం భాగ్య నగర వాసులను తీవ్ర ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది. అమ్నీషియా పబ్ మైనర్ బాలిక సామూహిక అత్యాచార ఉదంతం తరువాత వరుసగా హైదరాబాద్లో మైనర్లపై అత్యాచారాలు జరగడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. విశ్వ విఖ్యాత నగరంగా మారుతున్న హైదరాబాద్ కు ఈ అత్యాచార ఘటనలు మాయని మచ్చగా మారుతున్నాయి.

English summary

The incident took place within the Karkhana area, hyderabad when five men gang-raped another girl threatening to take videos. The matter came to light when the girl was taken to a psychiatrist.