ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా రాజకీయం: గులాబీ నేతలపై మాజీమంత్రి తుమ్మల,ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు వ్యాఖ్యల దుమారం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఖమ్మం జిల్లా టిఆర్ఎస్ పార్టీలో కుమ్ములాటలు కొనసాగుతున్నాయి. నిన్నటికి నిన్న ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన పినపాక ఎమ్మెల్యే రేగా కాంతారావు టిఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్న నేతలపైనే సంచలన వ్యాఖ్యలు చేయగా, తాజాగా మాజీ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, ఇటీవల ఎన్నికైన ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు చేసిన వ్యాఖ్యలు ఖమ్మం జిల్లాలో టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్న వర్గ పోరును రోడ్డు మీదకి తెస్తున్నాయి. ఖమ్మం జిల్లాలో ఉన్న టిఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలకు ఒకరికి ఒకరికి అసలే పొసగడం లేదన్న చర్చ ప్రస్తుతం జోరుగా సాగుతోంది.

ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా గులాబీపార్టీలో ముసలం...ఎమ్మెల్యే రేగా కాంతారావు వ్యాఖ్యల దుమారం

English summary

The latest remarks by former minister Tummala Nageswara Rao and recently elected MLC Madhu on own party leaders within the TRS party in Khammam district shows the internal war.