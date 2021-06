కరోనా,బ్లాక్ ఫంగస్ కు ఉచితంగా చికిత్స అందించాలి.!సత్యాగ్రహ దీక్షలో టీ సర్కార్ పై కాంగ్రెస్‌ ఆగ్రహం.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్: తెలంగాణ ప్రభుత్వం కరోనా రోగులకు, బ్లాక్‌ ఫంగస్‌ బాధితులకు ఉచిత చికిత్స అందించాలని, అందరికీ వ్యాక్సిన్‌ టీకాలు వేసేలా చూడాలని కాంగ్రెస్‌ పార్టీ డిమాండ్‌ చేసింది. కోవిడ్‌ టీకాలు ప్రజకు అందుబాటులో ఉంచడంలో కేంద్రంలోని బీజేపి ప్రభుత్వం, తెలంగాణలోని టిఆర్‌ఎస్‌ ప్రభుత్వంపై పూర్తిగా విఫలం అయ్యాయని కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేసింది. ప్రజలందరికీ ఉచిత కోవిడ్‌ టీకాలు వేయాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ చేపట్టిన దేశవ్యాప్త నిరసనలో భాగంగా సోమవారం గాంధీ భవన్‌లో జరిగిన సత్యాగ్రహ దీక్షను ఉద్దేశించి ముఖ్యనేతలు ప్రసంగించారు.

English summary

The Congress party has demanded that the Telangana government provide free treatment to corona patients and black fungus victims and ensure that everyone is vaccinated.The leaders addressed a satyagraha Deeksha at Gandhi Bhavan on Monday as part of a nationwide protest by the Congress party demanding free Kovid vaccination for all people.