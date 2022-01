చేతులు మారిన నిధులు.!కాళేశ్వరంపై కమ్ముకున్ననీలి 'మేఘా'లు.!విచారణ కోసం సీఎంకు రేవంత్ లేఖాస్త్రం.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి సంబందించిన కాంట్రాక్టర్ మరో వివాదానికి కేంద్ర బిందువయ్యాడని తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ అద్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి ఘాటు ఆరోపణలు చేసారు. మొదట్లో ప్రాజెక్టు నిర్మాణ వ్యయాన్ని ఎంత నిర్ధారించారు.?తర్వాత అంచనా వ్యయానికి మించి ఎన్ని వేల కోట్లకు ప్రాజెక్టు చేరిందో స్పష్టం చేయాలని సీఎం చంద్రశేఖర్ రావుకు రేవంత్ రెడ్డి లేఖ రాసారు. అంతే కాకుండా కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు కాంట్రాక్టర్ నుంచి ప్రభుత్వంలోని పెద్దల చేతులకు చేరాయని, వీటన్నిటి పైన సమగ్ర విచారణ జరపాలని రేవంత్ రెడ్డి లేఖలో డిమాండ్ చేసారు.

English summary

Telangana Congress party president Revant Reddy has strongly accused the contractor involved in the construction of the Kaleswaram project of being the focal point of another controversy.