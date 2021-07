ఈటల వర్సెస్ గంగుల : నిండు నూరేళ్ళు బ్రతకాలంటూనే .. హత్య కుట్ర వ్యాఖ్యలపై నిరూపించాలని ఛాలెంజ్ !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మాజీ మంత్రి, బీజేపీ నేత ఈటల రాజేందర్ హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలో నిన్న పాదయాత్రను ప్రారంభించారు. కమలాపూర్ మండలం బత్తిని వారి పల్లె నుండి ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళ్లిన ఈటల రాజేందర్ తనపై హత్య కుట్రలు చేస్తున్నారని షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. ఇక ఈ విషయాన్ని తనకు ఒక మాజీ నక్సలైట్ సమాచారం అందించారని ఈటల రాజేందర్ చెప్పడం తెలంగాణ రాజకీయాలలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.జిల్లాకు చెందిన మంత్రి ఈటల రాజేందర్ ను హతమార్చడానికి కుట్ర చేస్తున్నారని ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలపై కరీంనగర్ జిల్లా మంత్రి గంగుల కమలాకర్ స్పందించారు.

English summary

Gangula Kamalakar responded on Etela Rajender comments on conspiracy to murder him. he asked to CBI or the NIA probe if necessary. Gangula Kamalakar, said he would resign from the ministry if his name was on trial.