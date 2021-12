రోడ్ల వెడల్పుకు జీహెచ్ఎంసీ శ్రీకారం.!మూడవ స్టాండింగ్ కమిటీలో కీలక నిర్ణయాలు.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : జిహెచ్ఎంసి మూడవ స్టాండింగ్ కమిటీ సమావేశం బుధవారం మేయర్ గద్వాల్ విజయలక్ష్మి అధ్యక్షతన జరిగింది. లింక్ రోడ్లు, జంక్షన్ల అభివృద్ధి కి ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రతి జోన్ లో ఆరు నుండి ఏడు జంక్షన్లను అభివృద్ధి చేయాలని మున్సిపల్ శాఖా మంత్రి కేటీఆర్ ఆదేశించారని, అంతేకాకుండా పారిశుధ్య కార్మికుల ఖాళీలను వెంటనే భర్తీ చేయాలని కమిషనర్ కు కూడా ఆదేశాలు జారీ చేసారని కోరారని మేయర్ గద్వాల విజయలక్ష్మి స్పష్టం చేసారు.

English summary

The GHMC Third Standing Committee meeting was chaired by Mayor Gadwal Vijayalakshmi on Wednesday. It seems that priority has been given to the development of link roads and junctions.