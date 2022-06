గవర్నర్ తమిళిసై సంచలనం: మహిళా దర్బార్.. కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి మింగుడుపడని నిర్ణయం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అభీష్టానికి విరుద్ధంగా తమిళిసై రాజ్ భవన్ వేదికగా ప్రజాదర్బార్ నిర్వహించడానికి శ్రీకారం చుట్టారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఇరుకున పెట్టడం కోసం గవర్నర్ తమిళిసై ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారని రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది.

English summary

Governor Tamilsai has become a headache for the KCR government. The gang rape of a minor girl has already become a sensation in the state, at the same time the governor has made a sensational decision to hold a Mahila Darbar..