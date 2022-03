తెలంగాణాకు ఒక్క మెడికల్ కాలేజీ ఇవ్వలేదు: కేంద్రంపై భగ్గుమన్న మంత్రి హరీష్ రావు

Telangana

తెలంగాణ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా కొనసాగుతున్న చర్చలో ముఖ్యంగా టిఆర్ఎస్ పార్టీ మంత్రులు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేసి విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. తాజాగా తెలంగాణ ఆర్థిక, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు కేంద్రంపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. సోమవారం నాడు అసెంబ్లీలో ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలపై అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ తెలంగాణపై కేంద్రం తీవ్ర వివక్ష చూపిస్తోందని మండిపడ్డారు.

Minister Harish Rao was angry on central govt. Harish rao says that 157 medical colleges were given across the country, not a single medical college would be given to Telangana.