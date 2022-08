తెలంగాణాలో నేడు భారీవర్షాలు: వానదెబ్బకు నీట మునిగిన వరంగల్ నగరం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మళ్లీ భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. రాష్ట్రానికి మరో మారు భారీ వర్ష సూచన ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. నేడు శుక్రవారం పలు జిల్లాలలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. ఇక రేపు శనివారం కూడా అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. అంతేకాదు ఈనెల ఏడవ తేదీ నుండి 9వ తేదీ వరకు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని కూడా వాతావరణ శాఖ సూచించింది. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించింది.

English summary

Heavy rains will occur in many districts of Telangana today, according to the Meteorological Department. Life in Warangal city has also become chaotic due to heavy rains. Many colonies were submerged