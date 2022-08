ఎట్టకేలకు చాంద్రాయణగుట్ట ఫ్లైఓవర్ ను ప్రారంభించిన హోం మంత్రి మహమూద్ అలీ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఎట్టకేలకు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న చాంద్రాయణగుట్ట ఫ్లై ఓవర్ కు మోక్షం లభించింది. 674 మీటర్ల పొడవు 45.29 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించిన చాంద్రాయణ గుట్ట ఫ్లైఓవర్ ను ఈరోజు హోం మంత్రి మహమూద్ అలీ ప్రారంభించారు.

English summary

Finally Chandrayanagutta Flyover was inaugurated by Home Minister Mahmood Ali. Before that, Minister KTR had to start this flyover. But in the backdrop of tensions in Hyderabad, it was postponed.