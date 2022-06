హోంమంత్రి టార్గెట్; రాజకీయ దుమారం రేపుతున్న అమ్నీషియా పబ్ బాలిక గ్యాంగ్ రేప్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఆమ్నీషియా పబ్ మైనర్ బాలికపై గ్యాంగ్ రేప్ ఘటన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చిలికి చిలికి గాలివానగా మారుతోంది. మైనర్ బాలికపై గ్యాంగ్ రేప్ ఘటనలో ఓ ఎమ్మెల్యే కొడుకు, వక్ఫ్ బోర్డు చైర్మన్ కొడుకు ఉన్నారన్న ఆరోపణలతో తెలంగాణ ప్రతిపక్ష పార్టీల నాయకులు రంగంలోకి దిగారు. అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీని, ఎంఐఎం పార్టీ ని టార్గెట్ చేస్తూ విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. ఈ కేసులో దర్యాప్తు పారదర్శకంగా జరగాలని, నిందితులు ఎవరైనా సరే శిక్షించాలని ప్రతిపక్ష పార్టీల నాయకులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

English summary

Amnesia pub girl gang rape as home minister target has become a political scandal. Opposition parties have been targeting the Home Minister and the TRS government in connection with the gang-rape.