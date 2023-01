సీఎం కేసీఆర్ సంచలన నిర్ణయంతో కాలగర్భంలో కలిసిపోయిన గృహ నిర్మాణ శాఖ; కారణం ఇదే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గృహ నిర్మాణ శాఖ కథ కంచికి చేరింది. ఎన్నో దశాబ్దాల పాటు పేదల గృహ నిర్మాణాలతో, పేదవారికి పెన్నిధిగా నిలిచిన గృహ నిర్మాణ శాఖ విషయంలో ప్రభుత్వం తీసుకున్న కీలక నిర్ణయంతో ఆ శాఖ కనుమరుగయింది. రోడ్లు భవనాల శాఖలో గృహ నిర్మాణ శాఖను విలీనం చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శాంతి కుమారి ఈ మేరకు ఉత్తర్వులను జారీ చేశారు.

English summary

With the sensational decision of CM KCR, the housing construction department has merged. The government has issued an order merging the housing department and it's wings into R&B.