టీఆర్ఎస్ నేతలు దోచుకున్నదంతా కక్కిస్తాం.!మోదీపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు సహించమన్న డీకే అరుణ.!

Telangana

oi-Harikrishna

పాలమూరు/హైదరాబాద్ : బీజేపి తెలంగాణ అద్యక్షుడు బండి సంజయ్ పాద యాత్ర సందర్బంగా అధికార టీఆర్ఎస్ నేతలు, కమలం నాయకులు మద్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. పాదయాత్ర పట్ల గులాబీ నేతల విమర్శలపై బీజేపీ జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు డీకే అరుణ ఘాటుగా సమాధానం ఇచ్చారు. పాలమూరులో బీజేపీకి వస్తున్న విశేష స్పందన, సభలకు వస్తున్న ప్రజలను చూశాక టీఆర్ఎస్ నేతలకు భయం పట్టుకుందని, నోటికి దురద పెట్టినట్లు అడ్డగోలుగా మాట్లాడుతున్నారని డికే అరుణ మండిపడ్డారు.

English summary

Official TRS leaders and Kamal leaders are exploding bullets of liquor during BJP Telangana president Bandi Sanjay Pada Yatra. BJP national vice-president DK Aruna responded sharply to the Rose leaders' criticism of the padayatra.