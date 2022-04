హైదరాబాద్ లో ఇళ్ళు, హాస్టల్స్ కు పెరుగుతున్న డిమాండ్.. ఎందుకో తెలుసా!!

Telangana

కరోనా మహమ్మారి కారణంగా భాగ్యనగరం వెలవెలబోయింది. ఒకప్పుడు ఇతర ప్రాంతాల నుండి వచ్చి ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారితో కళకళలాడిన హైదరాబాద్ కరోనా మహమ్మారి దెబ్బకు గత రెండు సంవత్సరాలుగా బోసి పోయింది. మళ్లీ ఇప్పుడు కరోనా తగ్గుముఖం పట్టడంతో భాగ్యనగరం ఉద్యోగులతో సందడి చేయడానికి రెడీ అవుతోంది. దీంతో హైదరాబాద్ లో హాస్టల్స్, ఇళ్లకు డిమాండ్ విపరీతంగా పెరుగుతోంది.

With Corona declining, hyderabad is getting ready to make work from office with employees. With this, the demand for hostels and houses in Hyderabad is increasing tremendously.