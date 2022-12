తెలంగాణా ప్రభుత్వానికి భారీ షాక్.. రూ.900 కోట్ల జరిమానా విధించిన ఎన్జీటీ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి జాతీయ హరిత ట్రిబ్యునల్ గట్టి షాక్ ఇచ్చింది. పాలమూరు-రంగారెడ్డి , దిండి ప్రాజెక్టులపై దాఖలైన పిటిషన్లపై విచారణ జరిపిన నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ చెన్నై బెంచ్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం పై సీరియస్ అయింది. ఈ మేరకు జరిపిన విచారణలో తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి జరిమానా విధిస్తూ తీర్పు వెలువరించింది.

English summary

NGT gave a huge shock to the Telangana government. Palamuru Ranga Reddy and Dindi projects are being constructed without environmental permits and the Green Tribunal's orders have been ignored and a fine of 900 crore rupees has been imposed.