జీతం డబ్బుల కోసం భార్యాభర్తల పంచాయితీ: షాకింగ్ నిర్ణయం తీసుకున్న భర్త!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

చిన్న చిన్న విషయాలకే భార్యాభర్తలు గొడవ పడటం ఇటీవల సర్వసాధారణంగా మారిపోయింది. చిన్న చిన్న మనస్పర్థలకే భార్యాభర్తలు విడిపోతున్న సందర్భాలు కూడా అనేకం చోటుచేసుకుంటున్నాయి. కేవలం జీతం డబ్బుల కోసం భార్య భర్తలు గొడవ పడి పోలీస్ స్టేషన్ మెట్లెక్కి ఫిర్యాదు చేసుకున్న ఘటన, ఆపై భర్త ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంఘటన మల్కాజ్ గిరి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటు చేసుకుంది.

English summary

The fight that took place between husband and wife for salary money went to the extent of taking a shocking decision by the husband committed suicide. The incident took place in the limits of Malkajgiri police station.