Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

తెలంగాణ ఉద్యమానికి ఆనాడు కరీంనగర్ ఎలాగైతే కేంద్ర బిందువుగా నిలిచిందో... రాష్ట్ర ఆత్మగౌరవ పోరాటానికి హుజురాబాద్ ప్రతీకగా నిలుస్తుందని మాజీ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ పేర్కొన్నారు. జరగబోయేది కురుక్షేత్ర యుద్దమని... పాండవులకు,కౌరవులకు మధ్య యుద్దం జరగబోతుందని చెప్పారు. ఇది ధర్మానికి,అధర్మానికి మధ్య సాగే యుద్ధమన్నారు. టీఆర్ఎస్ పార్టీకి హుజురాబాద్ ఉపఎన్నికలో ప్రజలు కచ్చితంగా బుద్ది చెప్పి తీరుతారని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. టీఆర్ఎస్ సభ్యత్వానికి,ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా తర్వాత మంగళవారం(జూన్ 8) తొలిసారి హుజురాబాద్‌లో పర్యటించారు ఈటల.

English summary

Karimnagar has become the focal point of the Telangana movement ...now Huzurabad stands as a symbol of the state's self-respect struggle, said former minister Etela Rajender. He said that what is going to happen was the Kurukshetra war.He asserted people will stand with him in the by election.