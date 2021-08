Huzurabad : రేపో.. మాపో... హుజురాబాద్ ఉపఎన్నిక షెడ్యూల్.. ప్రధాన పార్టీలకు సంకేతాలు...?

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

హుజురాబాద్ ఉపఎన్నిక షెడ్యూల్ ఇక రేపో మాపో వస్తుందన్న సంకేతాలు వెలువడుతున్నాయి. శుక్రవారం(అగస్టు 6) లేదా శనివారం(అగస్టు 7) షెడ్యూల్ రావొచ్చునన్న ప్రచారం జరుగుతోంది. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలకు సంకేతాలు అందినట్లుగా ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ వాసాలమర్రి గ్రామంలో పర్యటించడం... ఆ మరుసటిరోజే దళిత బంధు చెక్కుల పంపిణీ చేపట్టడం చకచకా జరుగుతున్నాయన్న వాదన వినిపిస్తోంది.

English summary

The Huzurabad by-election schedule is might come on this weekend. There is a speculation that the schedule may come on Friday (August 6) or Saturday (August 7). All major political parties have already received indications in this regard.