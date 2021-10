Huzurabad By-poll: వీవీ ప్యాట్ల తరలింపుపై భగ్గుమన్న డీకే అరుణ; ఎస్ఈసీకి ఫిర్యాదు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హుజరాబాద్ ఉప ఎన్నికల్లో వీవీ ప్యాట్ లను అక్రమంగా తరలించారని వార్తల నేపథ్యంలో బీజేపీ నేతలు డీకే అరుణ, రాజాసింగ్, ఎన్ రామచంద్రరావు రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి శశాంక్ గోయల్ కు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఘటనపై పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు చేపట్టాలని డీకే అరుణ డిమాండ్ చేశారు. టిఆర్ఎస్ పార్టీ అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడుతోందని ఆమె పేర్కొన్నారు . హుజురాబాద్ లో పోలింగ్ ముగిసిన తర్వాత అక్కడి నుండి స్ట్రాంగ్ రూమ్ కి బయలుదేరిన బస్సులు మార్గమధ్యలో ఓ టిఆర్ఎస్ నాయకుడి హోటల్ ముందు ఎలా ఆపుతారని ప్రశ్నించారు బిజెపి జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు డీకే అరుణ.

English summary

BJP leaders DK Aruna with bjp leaders lodged a complaint with state chief electoral officer Shashank Goyal in the wake of news that VV Pats were moved in the Huzarabad by-election. DK Aruna demanded a full investigation into the incident.