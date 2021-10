ఈటలను బయటకు పంపాక ఎంత తాగినా ఎక్కటం లేదట: కేసీఆర్, కేటీఆర్ లపై ఎంపీ అరవింద్ షాకింగ్ కామెంట్స్!!

Telangana

హుజురాబాద్ లో ఉప ఎన్నికల రాజకీయం సాగుతోంది. ఉప ఎన్నికకు సమయం దగ్గర పడుతుండటంతో అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య హుజురాబాద్ కేంద్రంగా మాటల యుద్ధ సాగుతోంది. ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు, ప్రతి విమర్శలతో హుజురాబాద్ రాజకీయం రసకందాయంలో పడింది. హుజురాబాద్ నియోజకవర్గంలో పెద్ద ఎత్తున ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొంటున్న నేతలు ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకోవటంలో నిమగ్నమయ్యారు. నువ్వా నేనా అన్నట్టు టీఆర్ఎస్ బీజేపీ నేతల మధ్య ఎన్నికల సమరం సాగుతుంది.

When Etela Rajender was expelled from the TRS party, KCR and KTR were not sleeping . Moreover, if Etela Rajender wins, KCR will come to its senses, he said, giving a shocking answer to the TRS leaders.