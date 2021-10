Huzurabad by-poll: ఈటల రాజీనామా ప్రజల కోసం చేశారా? ఓటెందుకు వెయ్యాలి? వినోద్ కుమార్ సూటి ప్రశ్న

Telangana

హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికల పోరు రసవత్తరంగా సాగుతోంది. అధికార టీఆర్ఎస్, బిజెపి నాయకులు ఒకరి మీద ఒకరు విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తున్నారు. మీకు ఎందుకు ఓటేయాలి అంటూ ఒకరినొకరు ప్రశ్నించుకుంటున్నారు. ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రత్యర్థి పార్టీల బలహీనతలను ఏకరువు పెడుతున్నారు. తాజాగా ప్రణాళిక సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు వినోద్ కుమార్ హుజురాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజలు ఈటల రాజేందర్ కి ఎందుకు ఓటు వెయ్యాలో చెప్పాలని ప్రశ్నించారు.

Vinod Kumar, vice-chairman of the Planning Commission, asked why people should vote for Rajender and BJP. He asked people to vote TRS in Huzurabad by-election. He slams bandi sanjay over center is not giving any funds for telangana.