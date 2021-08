హుజురాబాద్ పాలిటిక్స్ : నేతల దండయాత్రతో కొత్త భయం, రాకండి మహాప్రభో అంటున్న జనం !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

పిల్లికి చెలగాటం ఎలుకకు ప్రాణసంకటం అన్నట్లుగా తయారైంది హుజురాబాద్ నియోజకవర్గంలోని ప్రజల పరిస్థితి. హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నిక నేపథ్యంలో ఇది చేస్తాం అది చేస్తామని హామీలు గుప్పిస్తూ, నియోజకవర్గ ప్రజలను ప్రసన్నం చేసుకునే పనిలో నేతలు జోరుగా పర్యటనలు చేస్తున్నా, ఆ పర్యటనలే తమ కొంప ముంచుతున్నాయి అన్న ఆందోళన వారిలో వ్యక్తమవుతోంది. అసలే కరోనా కష్టకాలంలో నానా ఇబ్బందులు పడుతున్న వేళ, మీ రాకతో మళ్లీ కరోనా మహమ్మారి నియోజకవర్గంలో ఆహ్వానించవద్దు అంటూ వారు రాజకీయ పార్టీల నేతలను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు హుజురాబాద్ వాసులు. అందుకు కారణం లేకపోలేదు.

కరోనా థర్డ్ వేవ్ ; పిల్లలకు ప్రమాదం ఉండదు, ఆగస్ట్ చివరిలోనే ఆరంభం : మిచిగాన్ వర్సిటీ అధ్యయనం

English summary

In the wake of Huzurabad by-election, there is concern that the leaders are making huge trips to appease the people of the constituency, but that those visits are the reason of corona cases rise in huzurabad. With this, people are appealing to the politicians not to come.