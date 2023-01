సంక్రాంతికి ఖాళీ అవుతున్న హైదరాబాద్: బస్సులు, రైళ్ళు రష్; ఎంతమంది వెళ్తున్నారో తెలుసా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

సంక్రాంతి పండుగ వచ్చిందంటే చాలు హైదరాబాద్ నుంచి సొంత ఊళ్లకు వెళ్లే వాళ్లతో హైదరాబాదులోని బస్ స్టాండ్ లు, రైల్వేస్టేషన్లు కిటకిటలాడతాయి. ప్రతి సంవత్సరం సంక్రాంతి పండుగకు హైదరాబాద్ లో సెటిల్ అయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన వారు తమ తమ స్వగ్రామాలకు వెళ్తారు. ఈ క్రమంలో సొంతూరికి వెళ్లే ప్రయాణికులతో ప్రస్తుతం నగరంలో ప్రయాణాల సందడి కనిపిస్తుంది. ఇప్పటికే జోరుగా ప్రయాణాలు కనిపిస్తుండగా, మరో రెండు రోజుల్లో ప్రయాణాల హడావిడి పీక్స్ కు చేరుతుందని తెలుస్తుంది.

English summary

Hyderabad will be empty with people going to their hometowns for Sankranti. Even if special buses and trains are arranged, rush is seen in them too. It is estimated that around 12 lakh people will travel for Sankranti only from hyderabad.