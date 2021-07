ప్రేమ పేరుతో నమ్మించి... యువతిపై పలుమార్లు లైంగిక దాడి... చివరకు ప్లేటు ఫిరాయించిన యువకుడు

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

సినీ పరిశ్రమలో అవకాశాల కోసం వచ్చిన ఓ యువతిని ఓ యువకుడు మోసం చేశాడు. ప్రేమ పేరుతో ఆమెకు దగ్గరై... పెళ్లి చేసుకుంటానని మాటిచ్చాడు. శారీరకంగా ఆమెను లోబర్చుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఆమె గర్భం దాల్చగా మాయ మాటలు చెప్పి అబార్షన్ చేయించాడు.కొన్నాళ్లకు పెళ్లి చేసుకునే ప్రసక్తే లేదని మాట మార్చాడు.ఎదురు తిరిగినందుకు ఆమెపై తీవ్రంగా దాడి చేశాడు. బాధితురాలు పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో ఈ ఘటన వెలుగుచూసింది.

English summary

A 24 years old youth booked for allegedly cheated a 25 years old girl in the name of love.He has physical affair with that girl,she believed him blindly as he said to marry her.