విషాదం : ఇద్దరు సోదరులు,సోదరి... కొత్త ఇంట్లో ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య... కారణమదే...

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

హైదరాబాద్‌లోని పురానాపూల్‌లో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఓ ఇంట్లో ముగ్గురు తోబుట్టువులు ఒకేసారి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఇద్దరు సోదరులు,సోదరి ఉరేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులే వీరి ఆత్మహత్యలకు కారణంగా తెలుస్తోంది. ఇద్దరు సోదరుల్లో ఒకరు ఆత్మహత్యకు ముందు తన మిత్రుడు ఒకరికి ఫోన్ చేసి 'మీకిదే నా చివరి ఫోన్' అని చెప్పినట్లు సమాచారం. అయితే ఆ మిత్రుడు అతని మాటలను అంత సీరియస్‌గా తీసుకోలేదు. కానీ కాసేపటికి అనుమానం వచ్చి తిరిగి కాల్ చేయగా... అటు వైపు నుంచి ఎటువంటి స్పందన లేదు. దీంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. కానీ పోలీసులు ఆ ఇంటికి వెళ్లేసరికి అప్పటికే ఆ ముగ్గురు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు.

English summary

Three siblings committed suicide on Friday afternoon at their residence in Puranapool,Hyderabad.Police shifted their dead bodies to Osmania hospital for postmartem.Police got to know that they were suffering from financial issues from last one year.