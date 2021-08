క్షణం మిస్ అవకుండా కేసీఆర్ ప్రసంగం విన్నా-ఇక ఆయన చచ్చిన పాము,ఇదే చివరి పొలిటికల్ స్పీచ్-రేవంత్ సంచలనం

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

తెలంగాణ వస్తే దళితులకు రాజ్యాధికారం ఇస్తానని చెప్పిన కేసీఆర్... ఉద్యమ కాలంలో వారి త్యాగాలను,పోరాటాలను ఒక పాచికగా వాడుకుని వదిలేశారని టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. ఏడున్నరేళ్ల పాలనలో కేసీఆర్ ఎన్నడూ అంబేడ్కర్,జగ్జీవన్ రామ్‌లకు దండ వేసింది లేదు,దండం పెట్టింది లేదన్నారు. డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇళ్లు,మూడెకరాల భూమి,దళిత గిరిజనులకు ఉద్యోగాల పేరుతో కేసీఆర్ వారిని మోసం చేశారని ఆరోపించారు. ఏడున్నరేళ్ల పాలనలో ఒక్కసారి కూడా దళితులకు సంబంధించిన అంశాలపై సమీక్ష నిర్వహించలేదన్నారు. ఎస్సీ,ఎస్టీ సబ్ కమిటీలను కూడా నియమించలేని దుస్థితిలో పాలన సాగుతోందన్నారు. ప్రజలందరు కలిసి కలుగులో ఉన్న ఎలుకకు పొగ పెడితే అది బయటకొచ్చినట్లు... ఇప్పుడు కేసీఆర్ బయటకొచ్చారని ఎద్దేవా చేశారు.

English summary

TPCC chief Revanth Reddy said that he listned KCR's speech in the Huzurabad assembly today without missing a single moment.I expected CM KCR might ask apology to daliths as he neglected them,Revanth added.