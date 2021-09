సమంత తేల్చి చెప్పేసారు - ఇతర వదంతుల్లా ఇదీ నిజం కాదు : అక్కడే అసలు ట్విస్టు..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

నాగ చైతన్య-సమంత విడాకులు తీసుకుంటున్నారా..వారిద్దరు విడిపోవటం ఖాయమా..అందుకు ముహూర్తం సైతం ఖరారైందా..కొంత కాలంగా జోరుగా సాగుతున్న ప్రచారం ..టాలీవుడ్ లో వినిపిస్తున్న ప్రశ్నలు. జాతీయ మీడియా సైతం ఈ అంశం పైన స్పష్టత లేక అందుతున్న సమాచారంతో పలు కధనాలు ప్రసారం చేస్తోంది. కొంత కాలంగా నాగ చైతన్య- సమంత మధ్య సరైన సంబంధాలు లేవనే సంకేతాలు కనిపిస్తుండటంతో వారిద్దరూ విడిపోవటం ఖాయమనే ప్రచారం మొదలైంది.

English summary

Amid the rumours that actress Samantha would be shifitng to Mumbai, she clarified that her home will be Hyderabad and will stay in Hyderabad.