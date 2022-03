సీఎంను కాను..ముఖ్యమంత్రిని చేస్తా : నా పై రెక్కీ జరిగింది- బండి సంజయ్ సంచలనం..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

తనకు తెలంగాణకు ముఖ్యమంత్రి కావాలనే లక్ష్యం లేదని..తాను కాబోనని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ తేల్చి చెప్పారు. అదే సమయంలో తాను ఎంపీగా గెలవటానికి దోహదపడిన అంశాలు.. పార్టీ అధినాయకత్వం ఆలోచనలను బండి సంజయ్ పంచుకున్నారు. తాజాగా, ఒక టీవీ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన సీఎం కేసీఆర్ వ్యూహాలు..తమ వైఖరిపైన స్పష్టత ఇచ్చారు. కేసీఆర్‌ను జైలుకు పంపడం ఖాయమంటూ మరోసారి చెప్పుకొచ్చారు. తన వ్యాఖ్యలు తప్పయితే అధినాయకత్వం తనను మందలించేదని వ్యాఖ్యానించారు. బీజేపీ నేతలు సమయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారంటూ వెల్లడించారు.

English summary

TS BJP chief Bandi Sanjay clarified that he will not be the CM candidate instead will make someone the CM.