పొలిటికల్ సర్కిల్స్ లో ఆసక్తికర చర్చ.!అలా చేసి ఉంటే ఈటెల కు సీఎం అయ్యే అవకాశం ఉండేది.. కానీ.!

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ రాజకీయాల్లో గత ఏడాది కాలంగా ఒక ప్రత్యేక అంశంపై ప్రజల్లో, రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. గులాబీ ప్రభుత్వం లో ఊహించని కుదుపుకు కారణమైన ఈటల రాజేందర్ ఎపిసోడ్ పై ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతున్నట్టు సమాచారం. ఈటెల రాజీనామా తర్వాత ఇతర పార్టీలలో చేరే అంశం పట్ల మొదట చర్చ జరిగింది. తర్వాత హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నిక, ఈటల గెలుపోటముల గురించి తెలంగాణ ప్రజల్లోనే కాకుండా రాజకీయ వర్గాల్లో కూడా చర్చ జరిగింది. కానీ ఈటల రాజేందర్ ను పార్టీ నుండి బహిష్కరించిన తర్వాత ఆయన వేయబోయే రాజకీయ అడుగు గురించి కూడా తెలంగాణ సమాజంలో చర్చ చోటుచేసుకుంది.

English summary

There is talk that Etala Rajender will also rise as an alternative leader to Chandra Shekhar Rao. There is also talk that there would have been unexpected support from the people in politics if it had gone ahead independently.